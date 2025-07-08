Представлена уникальная технология изготовления изделий из композитов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Специалисты лаборатории «Полимерные композиционные материалы» передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге установку для автоматизированной выкладки термопластичных композитных материалов. Технология позволяет создавать многослойные композитные конструкции с заданной структурой армирования, обеспечивает оптимальное распределение материала, сообщил ТАСС заведующий лабораторией Илья Кобыхно.
«Технология автоматизированной выкладки термопластичных препрегов позволяет изготавливать композитные конструкции сложной геометрии неограниченных размеров с высокой точностью и эффективностью, обеспечивая при этом значительное снижение себестоимости за счет автоматизации процесса, улучшение качества продукции благодаря оптимальному распределению материала, а также повышенную ударную стойкость и виброустойчивость конструкций за счет применения термопластичных полимеров, что особенно востребовано в авиа- и ракетостроении при производстве. Опытный образец изделия был изготовлен ООО “Би Питрон” и АО “Препрег-СКМ” (входит в состав “Росатом композитные технологии”) в этом году и впервые представлен на выставке», — поделился он.
Еще одна новинка 2025 года, представленная инженерами, — беспилотник «Снегирь-2», отличительные особенности которого — гибридная компоновка, сочетающая преимущества мультикоптерной и самолетной схем. «При изготовлении второй модификации БПЛА “Снегирь” многие нюансы были учтены, а тактико-технические характеристики оптимизированы: он стал тяжелее, что позволило увеличить полезную нагрузку, также увеличена мощность, а соответственно — дальность и скорость полета. Усовершенствованная винтомоторная группа повысила энергоэффективность, расширив эксплуатационные возможности БПЛА, благодаря этому аппарат способен взлетать и приземляться на неподготовленные площадки размером 10 на 10 м, после чего развивать скорость до 200 км/ч в любом направлении. Аналогов с подобным сочетанием характеристик в России ранее не существовало», — рассказал руководитель опытно-конструкторского бюро передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Михаил Корчков, добавив, что «Снегирь-2» спроектирован с использованием Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников, проведены сотни виртуальных испытаний.
Выставка «Иннопром-2025» проходит в Екатеринбурге 7−10 июля, ее тема — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС — генеральный информационный партнер.