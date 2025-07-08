Представлена уникальная технология изготовления изделий из композитов

Еще одна новинка 2025 года, представленная инженерами, — беспилотник «Снегирь-2», отличительные особенности которого — гибридная компоновка, сочетающая преимущества мультикоптерной и самолетной схем. «При изготовлении второй модификации БПЛА “Снегирь” многие нюансы были учтены, а тактико-технические характеристики оптимизированы: он стал тяжелее, что позволило увеличить полезную нагрузку, также увеличена мощность, а соответственно — дальность и скорость полета. Усовершенствованная винтомоторная группа повысила энергоэффективность, расширив эксплуатационные возможности БПЛА, благодаря этому аппарат способен взлетать и приземляться на неподготовленные площадки размером 10 на 10 м, после чего развивать скорость до 200 км/ч в любом направлении. Аналогов с подобным сочетанием характеристик в России ранее не существовало», — рассказал руководитель опытно-конструкторского бюро передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Михаил Корчков, добавив, что «Снегирь-2» спроектирован с использованием Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников, проведены сотни виртуальных испытаний.