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Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты

Голикова: семейная налоговая выплата составит от 56 до 189 тыс руб.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские семьи, которые подпадают под действие семейной налоговой выплаты, смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей за год, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно (за счет семейной налоговой выплаты — ред.). Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью», — сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

Семейная налоговая выплата будет действовать с 2026 года. Так, семьи получат налоговый вычет за 2025 год при перерасчете ставки НДФЛ в 6%. Претендовать на такую меру поддержки смогут родители двоих и более детей, среднедушевой доход в семье не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимума, а у потенциального получателя не должно быть долгов по алиментам.

В апреле глава Минтруда Антон Котяков уточнял, что выплата будет назначаться по одному электронному заявлению без необходимости предоставления дополнительных документов. Под меру поддержки попадают около четырёх миллионов семей в РФ почти с 11 миллионами детей.

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