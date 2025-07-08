Россельхознадзор вернул в Беларусь 2,5 тонны малины и земляники

Отмечается, что на неделе сотрудниками Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям был проведен контроль трех транспортных средств, которые ехали из Беларуси с ягодами весом более 5,2 тонны. Указанные авто были задержаны вместе с сотрудниками Смоленской таможни.