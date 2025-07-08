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Россельхознадзор вернул в Беларусь 2,5 тонны малины и земляники

Россельхознадзор развернул на границе белорусскую малину и землянику.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор вернул в Беларусь 2,5 тонны малины и земляники. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на неделе сотрудниками Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям был проведен контроль трех транспортных средств, которые ехали из Беларуси с ягодами весом более 5,2 тонны. Указанные авто были задержаны вместе с сотрудниками Смоленской таможни.

В ведомстве отметили: при осмотре авто было установлено, что имевшиеся у перевозчиков фитосанитарные сертификаты оформлены только на 800 килограмм малины и две тонны земляники (клубники).

В сообщении подчеркивается, что еще более 2,5 тонны ягод перевозились без необходимых сопроводительных документов, которые подтверждают происхождение грузов, а также их безопасность в фитосанитарном отношении.

«После разбирательства в соответствии с требованиями действующего законодательства указанная продукция была возвращена на территорию Республики Беларусь», — отметили в Россельхознадзоре.

Также сказано, что виновные лица были привлечены к административной ответственности.

Тем временем МНС сказало, надо ли платить подоходный налог при продаже собранных грибов и ягод.

Кстати, правительство предлагает отменить один из налогов для дачников в Беларуси.

А еще Белгидромет сказал про ураганы и град диаметром 20 миллиметров в Беларуси в 2025.