Россельхознадзор вернул в Беларусь 2,5 тонны малины и земляники. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что на неделе сотрудниками Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям был проведен контроль трех транспортных средств, которые ехали из Беларуси с ягодами весом более 5,2 тонны. Указанные авто были задержаны вместе с сотрудниками Смоленской таможни.
В ведомстве отметили: при осмотре авто было установлено, что имевшиеся у перевозчиков фитосанитарные сертификаты оформлены только на 800 килограмм малины и две тонны земляники (клубники).
В сообщении подчеркивается, что еще более 2,5 тонны ягод перевозились без необходимых сопроводительных документов, которые подтверждают происхождение грузов, а также их безопасность в фитосанитарном отношении.
«После разбирательства в соответствии с требованиями действующего законодательства указанная продукция была возвращена на территорию Республики Беларусь», — отметили в Россельхознадзоре.
Также сказано, что виновные лица были привлечены к административной ответственности.
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