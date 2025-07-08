В Ростовской области планируют построить новый ветропарк мощностью 100 МВт

В Морозовском районе Ростовской области запланировали строительство ветропарка мощностью 100 МВт. Об этом по итогам промышленной выставки «Иннопром-2025» сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.
Соглашение о строительстве седьмой по счету ветроэлектростанции подписали с АО «ВетроОГК-3».
К этому моменту согласована схема выдачи мощности. Объект включен в схему территориального планирования и программу развития региона. С появлением нового ветропарка планируют открыть около 300 новых рабочих мест.
— Развитие возобновляемой энергетики — не только забота об экологии, но и вклад в повышение энергоэффективности и конкурентоспособности области, — подчеркнул Игорь Сорокин.
Сейчас в Ростовской области работают шесть ветряных электростанций и одна гидроэлектростанция. В 2024 году генерирующие объекты на базе возобновляемых источников энергии выработали для «Ростовэнерго» более 1,9 млрд кВт/ч.
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