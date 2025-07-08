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Третий уровень пожароопасности установился в Воронежской области

При таких условиях вероятность возникновения ландшафтных возгораний увеличивается.

Из-за сухой и жаркой погоды сегодня, 8 июля, практически на всей территории Воронежской области установился третий класс пожарной опасности — средняя степень, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

При таких условиях вероятность возникновения ландшафтных возгораний увеличивается.

Низкая степень пожарной опасности наблюдается лишь в трёх районах области — Верхнехавском, Новоусманском и Рамонском.

Ранее сообщалось, что с 8 по 10 июля в регионе действует штормовое предупреждение из-за 38-градусной жары.