Численность населения Ростовской области снизилась на 15,1 тысячи

В 2024 году в области родились 31,9 тыс. детей, умерли 55,6 тыс. человек. Естественная убыль населения за год составила 23,6 тыс. человек. По итогам 2023 года убыль населения Ростовской области составляла 22 тыс. человек, в 2022 году — 28 тыс. человек.