Голикова заявила о сокращении числа женщин репродуктивного возраста

«Когда мы формировали первую концепцию демографической политики, количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, составляло у нас чуть больше 39 миллионов. Сейчас это 34 миллиона, а к 2046 году это будет чуть больше 27 миллионов человек. То есть мы с вами, к сожалению, живем на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения», — сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме.