Голикова заявила о сокращении числа женщин репродуктивного возраста

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число женщин репродуктивного возраста в России уменьшится до чуть более 27 миллионов к 2046 году, сейчас оно составляет 34 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Когда мы формировали первую концепцию демографической политики, количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, составляло у нас чуть больше 39 миллионов. Сейчас это 34 миллиона, а к 2046 году это будет чуть больше 27 миллионов человек. То есть мы с вами, к сожалению, живем на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения», — сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме.
Она добавила, что группа населения в возрасте 20−29 лет к 2026 году достигнет численности 7,18 миллионов человек и увеличится только к 2038 году до 9,38 миллиона.