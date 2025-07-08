Певица МакSим рассказала в интервью о своей первой любви

В разговоре Марина вспомнила свою первую любовь — Андрея Шульца, который был старше на одиннадцать лет и выступал в качестве своеобразного наставника. Именно он познакомил девушку с музыкой Deep Purple и Pink Floyd, пробудил интерес к творчеству и помог определиться с делом жизни. После долгих лет молчания они снова нашли друг друга — Шульц внезапно вышел на связь, и их переписка продолжилась. Он даже помог ей написать новую песню «И правда…» спустя пять лет тишины.