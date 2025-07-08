Певица МакSим рассказала в интервью о своей первой любви

Марина Максимова, более известная как певица МакSим, — имя, которое за последние двадцать лет стало частью культурного кода. Ее хиты вроде «Мой рай» и «Знаешь ли ты» остаются актуальными даже спустя годы. Артистка дала интервью журналу «Горящая изба».
Одним из самых удивительных поворотов в карьере певицы стало то, что песня «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном фанатов «Спартака». Сама Марина узнала об этом через интернет. Она даже выступила на стадионе перед тысячами болельщиков: футбольные фанаты проявляют трепетное отношение к ее творчеству, а некоторые даже делают татуировки с изображением любимой певицы.
В разговоре Марина вспомнила свою первую любовь — Андрея Шульца, который был старше на одиннадцать лет и выступал в качестве своеобразного наставника. Именно он познакомил девушку с музыкой Deep Purple и Pink Floyd, пробудил интерес к творчеству и помог определиться с делом жизни. После долгих лет молчания они снова нашли друг друга — Шульц внезапно вышел на связь, и их переписка продолжилась. Он даже помог ей написать новую песню «И правда…» спустя пять лет тишины.
В 2021 году Марина провела три месяца в коме: тогда музыка сыграла важную роль в ее реабилитации. Она слышала голоса, которые просили ее вернуться к жизни, и один из них оказался голосом Шульца.
МакSим также объяснила, почему часто выбирает образ босоногих героинь. Марина с детства любит ходить без обуви, чувствуя связь с землей и природой. Она рассказала, как в юности выбегала на улицу под дождь, прыгала по лужам, чем здорово выводила бабушку из себя. Сегодня эта особенность остается частью ее внутреннего мира и отражается в текстах песен.
Несмотря на все трудности, включая серьёзную болезнь, Марина сохраняет светлое отношение к жизни. Она уверена, что исцелилась благодаря спорту — например, игре в теннис, где тренер давал советы, которые она переносила на личную жизнь. «Держи удар. Теперь ты готова — нападай», — повторяет она слова своего наставника, которые стали символом окончательного выхода из депрессии и возвращения к себе.