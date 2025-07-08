Ростовчане предпочитают накапливать сбережения на непредвиденные обстоятельства

Итоги опроса показали, что среднестатистический россиянин планирует накопить около 4,5 миллионов рублей за десятилетний период. Среди тех, кто занимается сбережениями, мужчин немного больше, чем женщин — 24% против 23%. Наиболее активно формируют накопления граждане в возрастных группах от 18 до 30 лет и от 41 до 50 лет, каждая группа составляет по 24%.