Ростовчане предпочитают накапливать сбережения на непредвиденные обстоятельства

Свыше 60% ростовских семей накапливают свои сбережения. Еще 31% откладывают средства по мере возможности, а 25% делают это регулярно. Раздельные сбережения есть у 8% респондентов. Такие данные получили аналитики Сбера в преддверии Дня семьи, любви и верности. Проведенное исследование охватило 37 российских городов с населением свыше 500 тысяч человек.
Итоги опроса показали, что среднестатистический россиянин планирует накопить около 4,5 миллионов рублей за десятилетний период. Среди тех, кто занимается сбережениями, мужчин немного больше, чем женщин — 24% против 23%. Наиболее активно формируют накопления граждане в возрастных группах от 18 до 30 лет и от 41 до 50 лет, каждая группа составляет по 24%.
В число целей, на которые копят ростовские семьи, вошли непредвиденные обстоятельства, стремление помочь детям в будущем, покупка недвижимости, оплата образования, лечение и многое другое.
— Финансовая стабильность семьи — это основа ее благополучия. Как показывают результаты нашего исследования, ростовчане ответственно подходят к планированию бюджета: две трети семей регулярно откладывают средства, а главными целями накоплений остаются безопасность и поддержка детей. Ведь крепкая семья начинается с уверенности в завтрашнем дне, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
По словам Руслана Вестеровского, старшего вице-президента и руководителя блока «Управление благосостоянием» банка, кроме классических депозитов популярностью у населения также пользуются продукты НСЖ (накопительное страхование жизни) и ПДС (программа долгосрочных сбережений), которыми воспользовались более 3% российских домохозяйств.