Прохлада и дождь нам только снятся: В Молдове синоптики продлили «желтый код» из-за жары

Жёлтый код метеоопасности объявлен метеорологами в связи с жарой.
Предупреждение будет действовать 9 июля. В затронутых районах максимальная температура воздуха достигнет +33…+35°C.
Будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности!
Предупреждение будет действовать и 9 июля.
Жёлтый код метеоопасности объявлен метеорологами в связи с жарой.
Предупреждение будет действовать 9 июля. В затронутых районах максимальная температура воздуха достигнет +33…+35°C.
Будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности!