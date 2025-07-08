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Прохлада и дождь нам только снятся: В Молдове синоптики продлили «желтый код» из-за жары

Предупреждение будет действовать и 9 июля.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 759 мм рт. ст. +25°

Жёлтый код метеоопасности объявлен метеорологами в связи с жарой.

Предупреждение будет действовать 9 июля. В затронутых районах максимальная температура воздуха достигнет +33…+35°C.

Будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности!