Блогеры и журналисты посетят предприятия в регионах в рамках блог-туров Премии «ШУМ»

Блог-туры уже стали традицией Премии «ШУМ». В прошлом году в рамках заявочной кампании состоялось 3 блог-тура и 3 однодневных выезда: молодые медиаспециалисты посетили Белоярскую АЭС, своими глазами увидели запуск ракеты-носителя на космодроме «Байконур», пообщались с молодежью в ЛНР и ДНР, а также побывали в музее «АТОМ» и в офисах VK и Yappy. Результатом туров стали эксклюзивные интервью, фоторепортажи и документальный фильм о жизни молодежи регионов.

Обязательным условием участия в блог-турах является наличие заявки на Премию «ШУМ»-2025. Подать заявку на Премию можно на сайте премияшум.рф, выбрав одну или несколько из 12 номинаций. Принять участие в блог-турах могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.