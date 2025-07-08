Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогеры и журналисты посетят предприятия в регионах в рамках блог-туров Премии «ШУМ»

В рамках Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» молодые блогеры и журналисты отправятся в блог-туры по уникальным местам России. Участники посетят Северную Осетию — Аланию, агропромышленные предприятия Московской области и крупнейшие производства Челябинской области. Финальным продуктом блог-туров станет эксклюзивный контент о знаковых достижениях страны в сфере сельского хозяйства, промышленности и туризма. Чтобы принять участие в турах, необходимо до 16 июля подать заявку и пройти конкурсный отбор.

Источник: Freepik

Поездка в Северную Осетию — Аланию состоится 7—10 августа. В этом блог-туре участникам предстоит изучить местную культуру и традиции, а также узнать больше об особенностях внутреннего туризма в одном из самых колоритных регионов России. Результатом тура станет контент об идентичности Северной Осетии — Алании и перспективах региона как туристического направления. Блог-тур состоится при поддержке правительства РСО-Алания.

Сельскохозяйственная отрасль является одной из самых развитых в мире, а Россия остается одним из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в мире. Поэтому именно это направление стало основой для блог-тура, который пройдет в Московской области 22—24 августа. Участники поездки смогут увидеть, как создается мясная и молочная продукция в больших агрокомплексах, познакомятся с передовыми решениями в отрасли и создадут контент о том, как современные технологии и внедрение новых цифровых методик позволяют наращивать агропроизводство.

Развитие промышленности также стало одним из направлений блог-туров. С 28 по 31 августа участники отправятся в Челябинскую область — регион с мощной индустриальной базой и высоким туристическим потенциалом. В программе: визиты на ведущие промышленные предприятия, включая тракторный завод «ДСТ-УРАЛ», крупнейшее в России предприятие по номенклатуре соединительных деталей трубопроводов «ОМК Трубодеталь», Магнитогорский металлургический комбинат, производителя муки из зерновых культур «МКХП-СИТНО» и производителя трубопроводной арматуры «ЛД Прайд». Также участники познакомятся с опытом развития промышленного туризма на курорте «Солнечная долина» и других значимых локациях.

Тур пройдет при поддержке АСИ, программы «Открытая промышленность», а также проектного офиса по промышленному туризму Челябинской области АНО «Центр проектного развития».

Блог-туры уже стали традицией Премии «ШУМ». В прошлом году в рамках заявочной кампании состоялось 3 блог-тура и 3 однодневных выезда: молодые медиаспециалисты посетили Белоярскую АЭС, своими глазами увидели запуск ракеты-носителя на космодроме «Байконур», пообщались с молодежью в ЛНР и ДНР, а также побывали в музее «АТОМ» и в офисах VK и Yappy. Результатом туров стали эксклюзивные интервью, фоторепортажи и документальный фильм о жизни молодежи регионов.
Обязательным условием участия в блог-турах является наличие заявки на Премию «ШУМ»-2025. Подать заявку на Премию можно на сайте премияшум.рф, выбрав одну или несколько из 12 номинаций. Принять участие в блог-турах могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Официальными партнерами Премии выступают информационное агентство России ТАСС и медиахолдинг Rambler&Co. Информационные партнеры Премии — «Лента.ру», «Газета.Ru».

Организаторами Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Правительство Калининградской области, в лице АНО «Молодежный центр “ШУМ”. Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики “ШУМ” организуется в рамках реализации федерального проекта “Россия страна возможностей” национального проекта “Молодежь и дети”.