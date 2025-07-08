Блогеры и журналисты посетят предприятия в регионах в рамках блог-туров Премии «ШУМ»

Поездка в Северную Осетию — Аланию состоится
Сельскохозяйственная отрасль является одной из самых развитых в мире, а Россия остается одним из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в мире. Поэтому именно это направление стало основой для блог-тура, который пройдет в Московской области
Развитие промышленности также стало одним из направлений блог-туров. С 28 по 31 августа участники отправятся в Челябинскую область — регион с мощной индустриальной базой и высоким туристическим потенциалом. В программе: визиты на ведущие промышленные предприятия, включая тракторный завод «ДСТ-УРАЛ», крупнейшее в России предприятие по номенклатуре соединительных деталей трубопроводов «ОМК Трубодеталь», Магнитогорский металлургический комбинат, производителя муки из зерновых культур «МКХП-СИТНО» и производителя трубопроводной арматуры «ЛД Прайд». Также участники познакомятся с опытом развития промышленного туризма на курорте «Солнечная долина» и других значимых локациях.
Тур пройдет при поддержке АСИ, программы «Открытая промышленность», а также проектного офиса по промышленному туризму Челябинской области АНО «Центр проектного развития».
Блог-туры уже стали традицией Премии «ШУМ». В прошлом году в рамках заявочной кампании состоялось 3 блог-тура и 3 однодневных выезда: молодые медиаспециалисты посетили Белоярскую АЭС, своими глазами увидели запуск ракеты-носителя на космодроме «Байконур», пообщались с молодежью в ЛНР и ДНР, а также побывали в музее «АТОМ» и в офисах VK и Yappy. Результатом туров стали эксклюзивные интервью, фоторепортажи и документальный фильм о жизни молодежи регионов.
Обязательным условием участия в блог-турах является наличие заявки на Премию «ШУМ»-2025. Подать заявку на Премию можно на сайте премияшум.рф, выбрав одну или несколько из 12 номинаций. Принять участие в блог-турах могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.
Официальными партнерами Премии выступают информационное агентство России ТАСС и медиахолдинг Rambler&Co. Информационные партнеры Премии — «Лента.ру», «Газета.Ru».
Организаторами Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Правительство Калининградской области, в лице АНО «Молодежный центр “ШУМ”. Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики “ШУМ” организуется в рамках реализации федерального проекта “Россия страна возможностей” национального проекта “Молодежь и дети”.