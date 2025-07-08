За кражу денег со счета бывшей свекрови осуждена жительница Пермского края

Потерпевшая позже получила банковское уведомление о том, что не выполняет условия кредитования и у нее образовалась задолженность. Лично обратившись в финансовую организацию, женщина узнала, что на ее имя была активирована кредитная карта, а деньги переведены на другой счет. После этого потерпевшая решила обратиться в полицию.