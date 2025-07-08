За кражу денег со счета бывшей свекрови осуждена жительница Пермского края

Куединский районный суд вынес приговор 23-летней местной жительнице. Женщина признана виновной в краже с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В марте в дежурную часть полиции обратился мужчина: с кредитной карты его матери было списано более 90 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что к краже причастна бывшая жена сына потерпевшей.
Следствие установило, что в сентябре 2023 года фигурантка, имея доступ к телефону своей свекрови и зная пароль от личного кабинета в приложении онлайн-банка, активировала кредитку и перевела всю сумму на свою дебетовую карту. С осени 2023 года по март 2024 года злоумышленница только один раз внесла обязательный платеж.
Потерпевшая позже получила банковское уведомление о том, что не выполняет условия кредитования и у нее образовалась задолженность. Лично обратившись в финансовую организацию, женщина узнала, что на ее имя была активирована кредитная карта, а деньги переведены на другой счет. После этого потерпевшая решила обратиться в полицию.
Суд приговорил виновную к штрафу в размере 40 тысяч рублей.