Омский ХК «Авангард» усилил защиту новичком из «Лады»

8 июля хоккейный клуб «Авангард» объявил о переходе защитника Марселя Ибрагимова из тольяттинской «Лады». 27-летний спортсмен стал частью сделки, по которой нападающие Илья Рейнгардт и Данила Башкиров оказались в тольяттинском клубе.