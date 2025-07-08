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Омский ХК «Авангард» усилил защиту новичком из «Лады»

27-летний Марсель Ибрагимов подписал контракт с клубом на сезон.

Источник: Комсомольская правда

8 июля хоккейный клуб «Авангард» объявил о переходе защитника Марселя Ибрагимова из тольяттинской «Лады». 27-летний спортсмен стал частью сделки, по которой нападающие Илья Рейнгардт и Данила Башкиров оказались в тольяттинском клубе.

Ибрагимов имеет опыт выступлений за шесть клубов, включая ЦСКА, «Эдмонтон Ойл Кингз», «Трактор». Сыграл в КХЛ 134 матча, показатель полезности «+2». По словам генменеджера «Авангарда» Алексея Сопина, хоккеист должен добавить омской команде мощи, агрессии и вариативности в защитных комбинациях.

Контракт с Ибрагимовым заключен как минимум на один сезон. Вместе с Марселем в Омск прибыл хоккеист Матвей Кривоножкин.

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