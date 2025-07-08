Волынец пояснила, сколько детей должно быть в семье для роста населения

«Если у нас в семье будет двое детей, то в России останется столько же людей, сколько и сейчас. И это в лучшем случае, учитывая, что кто-то, например, не смог иметь детей, кто-то не встретил своего человека и не создал пару. Поэтому трое детей в семье — это минимум, который переломит этот тренд», — сказала детский омбудсмен.