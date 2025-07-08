Мишустин призвал усилить работу по популяризации рабочих профессий в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить работу по популяризации инженерных и рабочих профессии в России.
«Необходимо усилить работу по популяризации инженерных рабочих специальностей и профессий, разрабатывать новые эффективные проекты по профориентации ребят, развивать промышленный туризм, запускать и другие инициативы, которые, в первую очередь, помогут школьникам и студентам сделать выбор в пользу будущей карьеры в машиностроении и обрабатывающем секторе», — сказал глава правительства на пленарном заседании международной выставки «Иннопром».
Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.