В Омской области после сильных дождей пошли в рост грибы

После обрушившихся на регион дождей, в лесах Омской области стали появляться грибы. Фотографиями результативной «тихой охоты» омичи делятся последние два дня в сообществе «Грибники Омска и Омской области» социальной сети «Вконтакте».
«Сегодня. Черлакский тракт, около Покрова-Иртышского. Коровников на сковородочку насобирали», — пишет пользователь под ником «Майкл».
«Лисички», — лаконично уточняет под фотографией с огромной «насыпью» ярко-оранжевых грибов омич Алексей Тищенко. На уточняющий вопрос про место сбора, отвечает — Тевризский район.
«Ачаирское направление. Сегодня после обеда выехала на разведку», — сообщает омичка Светлана Кайгородова. Ее пост сопровождается фотографией десятилитрового ведра с грибами, среди которых видны коровники и подберезовики.
Но самым впечатляющим выглядит урожай из нескольких ведер сырых груздей, подберезовиков и коровников. Их фотографию с гордостью демонстрирует омичка Инна Жирнова, попутно сообщая, что ценные грибы пошли в рост в Таврическом районе.