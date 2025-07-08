В Омской области после сильных дождей пошли в рост грибы

Но самым впечатляющим выглядит урожай из нескольких ведер сырых груздей, подберезовиков и коровников. Их фотографию с гордостью демонстрирует омичка Инна Жирнова, попутно сообщая, что ценные грибы пошли в рост в Таврическом районе.