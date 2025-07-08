Аэропорт Краснодара ждет разрешения на открытие и готов к старту

Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Аэродинамика», управляющей аэропортом.



На сегодняшний день запуск авиасообщения напрямую зависит от решения федерального авиационного регулятора. Специалисты аэропорта активно ведут работу по подбору и обучению персонала, чтобы обеспечить быстрый и качественный старт рейсов сразу после получения официального сигнала.



Напомним, на территории Краснодарского края также остаются закрытыми аэропорты Анапы и Геленджика, которые ждут аналогичных распоряжений о возобновлении работы. Ситуация с открытием воздушного пространства в регионе остается под контролем Росавиации и федеральных властей.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что с февраля 2022 года аэропорты южных регионов России, включая Краснодарский край, были закрыты для регулярных рейсов. Несмотря на многочисленные слухи, официальных заявлений о скором открытии пока не поступало.