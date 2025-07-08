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Госдума поддержала невключение периода участия в СВО в срок действия ЕГЭ

ГД приняла закон о невключении в срок действия ЕГЭ времени участия в СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается не включать период участия в спецоперации в четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ.

Законопроект предусматривает, что в срок, в течение которого действительны результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, не будет входить срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.