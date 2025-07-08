Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается увеличить размер пособия для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ 23 мая. В настоящее время пособие беременным студенткам выплачивается в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляет от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам.
Принятым законом устанавливается, что средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля. Данное нововведение распространится на студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
Кроме того, согласно принятому закону, Социальный фонд России наделается полномочиями по назначению и выплате пособия. Добавляется, что выплата будет производиться за счет средств федерального бюджета.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что закон направлен на реализацию поручений президента России Владимира Путина. «Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия — одна из ключевых задач», — подчеркивал председатель ГД.