Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Средний размер пособия по беременности для студенток составит более 90 тыс руб.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается увеличить размер пособия для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ 23 мая. В настоящее время пособие беременным студенткам выплачивается в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляет от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам.

Принятым законом устанавливается, что средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля. Данное нововведение распространится на студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

Кроме того, согласно принятому закону, Социальный фонд России наделается полномочиями по назначению и выплате пособия. Добавляется, что выплата будет производиться за счет средств федерального бюджета.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что закон направлен на реализацию поручений президента России Владимира Путина. «Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия — одна из ключевых задач», — подчеркивал председатель ГД.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше