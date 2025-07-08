Вот и лето пошло: 30-градусная жара надвигается на Челябинскую область

Ее в ближайшие дни обеспечит обширный антициклон, говорят синоптики.
В среду при переменной облачности ночью местами прошумят небольшие дожди, днем уже преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы. Ветер северо-западный, его скорость 3−8 м/с, завтра днем локально порывы до 12 м/с. Температура воздуха 9 июля ночью плюс 10−15, в низинах — до 7, днем — 23−28 тепла.
В четверг облачно с прояснениями, местами пробарабанят кратковременные дожди, прозвучат грозы. Ветер западной четверти 4−9 м/с, кое-где порывы до 15 м/с. Температура воздуха 10 июля ночью плюс 12−17, днем — 26−31.
В пятницу облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 11 июля ночью плюс 12−17, днем — 25−30 градусов.