Вот и лето пошло: 30-градусная жара надвигается на Челябинскую область

В среду при переменной облачности ночью местами прошумят небольшие дожди, днем уже преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы. Ветер северо-западный, его скорость 3−8 м/с, завтра днем локально порывы до 12 м/с. Температура воздуха 9 июля ночью плюс 10−15, в низинах — до 7, днем — 23−28 тепла.