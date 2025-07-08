Сочинские фермеры получили первый урожай голубики

Помимо этого, на территории хозяйства высажены молодые фруктовые сады и ягодники. В планах фермеров в текущем сезоне собрать 17,5 тонны плодово-ягодной продукции. А когда сады начнут плодоносить в полную силу, то, по расчётам, урожай в среднем увеличится в 2,5 раза. До конца года фермеры из Вардане планируют собрать со своих плантаций ещё две тонны голубики, шесть тонн персика, полтонны ежевики, по две тонны винограда и инжира, а также пять тонн фейхоа.