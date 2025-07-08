Сочинские фермеры получили первый урожай голубики

За первые годы своей работы это молодое фермерское хозяйство успело завоевать репутацию производителя экологически чистых фруктов и ягод. Основанное в 2017 году в посёлке Вардане Лазаревского района, сегодня на 30 гектарах земли хозяйство выращивает косточковые и семечковые культуры, которые благоприятно чувствуют себя в условиях сочинского субтропического климата: хурма, фейхоа, персик, слива, инжир, кишмиш, жимолость, ежевика, голубика.
Помимо этого, на территории хозяйства высажены молодые фруктовые сады и ягодники. В планах фермеров в текущем сезоне собрать 17,5 тонны плодово-ягодной продукции. А когда сады начнут плодоносить в полную силу, то, по расчётам, урожай в среднем увеличится в 2,5 раза. До конца года фермеры из Вардане планируют собрать со своих плантаций ещё две тонны голубики, шесть тонн персика, полтонны ежевики, по две тонны винограда и инжира, а также пять тонн фейхоа.
Для справки, отметим, что только в прошлом году аграрии города Сочи вырастили 117 тонн экзотических фруктов и ягод. Субтропическое земледелие здесь имеет большой потенциал. Хозяйствам и частникам оказывается необходимая поддержка в соответствии с городской стратегией развития агропромышленного комплекса до 2035 года.