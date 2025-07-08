В Самаре возобновилось трамвайное движение по улице Клинической 8 июля

С 8 июля трамваи вновь начали курсировать по улице Клинической в обоих направлениях. Об этом сообщил департамент транспорта городской администрации.
Ранее движение было закрыто из-за реконструкции тепловых сетей, которая должна была продлиться до 12 июля. На время работ трамвайные пути демонтировали, что потребовало изменения маршрутов трамваев № 3, 15 и 18.
Теперь транспортное сообщение полностью восстановлено. Пассажиры могут вновь пользоваться привычными маршрутами общественного транспорта.
Ранее мы писали о том, что В Самаре хотят ускорить трамваи на 50% и почти вдвое увеличить пассажиропоток.
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