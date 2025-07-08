В Самарской области пройдет фестиваль пляжных видов спорта с 25 по 27 июля

С 25 по 27 июля в Самарской области состоится областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд «Золотые пески Богатое» имени Николая Ахатчикова. Мероприятие пройдет на берегах реки Самара в районе озера Сызганское, в селе Богатое. В соревнованиях примут участие сельские команды и команды малых городов по пляжному футболу и волейболу.
Турнир будет проводиться в различных возрастных категориях, включая юниоров 2008 года рождения и моложе. В волейболе предусмотрена категория микст, где будут играть смешанные пары. Игры пройдут одновременно на 30 площадках для пляжного волейбола и 9 полях для пляжного футбола.
Победители и призеры будут награждены медалями, кубками и дипломами Министерства спорта. Также будут определены лауреаты в индивидуальных категориях: лучший игрок, лучший по амплуа и наиболее техничный игрок.
Участие — бесплатное, заявки принимаются до 23 июля посредством электронной почты по адресу sport.bogatoe@yandex.ru.
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