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Займёт 10 дней: грузы из Беларуси в Калининград будут доставлять мультимодальным маршрутом

Привезти смогут из Минска, Гомеля, Бреста и Гродно.

Источник: Клопс.ru

Для доставки грузов из Беларуси в Калининград запустят мультимодальный маршрут. Об этом сообщает РЖД.

«Мультимодальная транспортно-логистическая услуга по доставке грузов в Калининградскую область с использованием на разных участках пути автомобильного, железнодорожного транспорта и паромного сообщения расширяет географию обслуживания. В 2025 году в неё будут включены белорусские города Минск, Гомель, Брест и Гродно», — говорится в сообщении.

Товары и продукцию для калининградских грузополучателей будут доставлять автотранспортом до складской инфраструктуры в Минске, Гомеле, Бресте или Гродно, там перегружать в крытые вагоны для транспортировки и потом отправлять железнодорожно-паромной линией Усть-Луга — Балтийск. Примерные сроки доставки составят около 10 дней.