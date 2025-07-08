Займёт 10 дней: грузы из Беларуси в Калининград будут доставлять мультимодальным маршрутом

«Мультимодальная транспортно-логистическая услуга по доставке грузов в Калининградскую область с использованием на разных участках пути автомобильного, железнодорожного транспорта и паромного сообщения расширяет географию обслуживания. В 2025 году в неё будут включены белорусские города Минск, Гомель, Брест и Гродно», — говорится в сообщении.