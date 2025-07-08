Звание «Мать-героиня» присвоили четырем воронежским матерям

В своем телеграм-канале губернатор рассказал, что согласно указу президента, почетное звание «Мать-героиня» присвоено сразу четырем жительницам Воронежской области. В число награжденных вошли Людмила Лебедева, у которой 14 детей (причем четыре сына служат в зоне СВО), Людмила Гордиенко — в ее семье 12 детей (двое также служат), Зоя Синибабнова — 11 детей и 27 внуков, а также Валентина Борисова — 10 детей, один из сыновей служит в зоне СВО.