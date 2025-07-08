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Звание «Мать-героиня» присвоили четырем воронежским матерям

Награждение прошло сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности. Воронежцев поздравил губернатор Александр Гусев, а также владыка Леонтий. Награждение прошло на территории Благовещенского собора.

Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В своем телеграм-канале губернатор рассказал, что согласно указу президента, почетное звание «Мать-героиня» присвоено сразу четырем жительницам Воронежской области. В число награжденных вошли Людмила Лебедева, у которой 14 детей (причем четыре сына служат в зоне СВО), Людмила Гордиенко — в ее семье 12 детей (двое также служат), Зоя Синибабнова — 11 детей и 27 внуков, а также Валентина Борисова — 10 детей, один из сыновей служит в зоне СВО.

Кроме того, в День семьи, любви и верности орден «Родительская слава» получила семья Шишкиных, супруги Александр и Елена воспитывают восемь ребят. Также медалью ордена «Родительская слава» были награждены еще пять воронежских семей, а одно семейство получило почетный знак области «За заслуги в воспитании детей».

«Семья — это опора для каждого человека. Это тепло и забота, поддержка и любовь, ежедневный труд и самоотдача. И те, кого мы наградили сегодня, — настоящие герои семейного труда. Спасибо всем семьям за любовь, терпение, воспитание настоящих граждан и защитников Отечества», — подытожил губернатор.