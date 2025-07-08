Сотрудники ГАИ взяли на контроль маршрутки

«Основное внимание инспекторы направят на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения: управление транспортом в состоянии опьянения, несоблюдение установленной скорости, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности в междугороднем и пригородном сообщении, неисправным транспортом либо при условии, когда участие в дорожном движении запрещено», — говорится в сообщении.