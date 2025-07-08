Сотрудники ГАИ взяли на контроль маршрутки

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности пассажироперевозок в маршрутках, сообщила во вторник пресс-служба МВД Беларуси.
По информации МВД, по итогам предыдущего профилактического мероприятия, которое прошло в марте, было выявлено 1290 правонарушений, из которых 35% связаны с нарушением использования ремней безопасности.
В ходе мероприятия, которое проводится с 8 по 10 июля, сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение ПДД водителями маршруток.
«Основное внимание инспекторы направят на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения: управление транспортом в состоянии опьянения, несоблюдение установленной скорости, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности в междугороднем и пригородном сообщении, неисправным транспортом либо при условии, когда участие в дорожном движении запрещено», — говорится в сообщении.
В МВД напомнили об ответственности перевозчиков за жизнь и здоровье пассажиров и необходимости строгого соблюдения ПДД.