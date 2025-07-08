На военном мемориале простились с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым прошла на Федеральном военном мемориале, сообщили в Минобороны.
Минобороны 3 июля сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы.
«На территории Федерального военного мемориала “Пантеон защитников Отечества” состоялась траурная церемония прощания с заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом России, дважды Героем России генерал-майором Михаилом Гудковым», — говорится в сообщении.
В траурной церемонии приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, родные и близкие погибшего, руководящий состав военного ведомства, представители федеральных органов исполнительной власти, военнослужащие и ветераны.
Михаил Гудков родился 11 января 1983 года в городе Украинск Донецкой области. В Вооруженных силах служил с 2000 года. Гудков окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 2005 году и Общевойсковую академию ВС РФ в 2021 году.
В период с 2016 по 2018 годы Гудков был задействован в военной операции на территории Сирии. С февраля 2022 года он в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота принимал участие в специальной военной операции.
В апреле 2025 года Гудков был назначен на должность заместителя главкома ВМФ России. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности страны был удостоен высшего звания — Герой Российской Федерации. Кроме того, он награждён двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ. 6 июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вторым знаком особого отличия — медалью «Золотая Звезда» (посмертно).