На военном мемориале простились с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым

В апреле 2025 года Гудков был назначен на должность заместителя главкома ВМФ России. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности страны был удостоен высшего звания — Герой Российской Федерации. Кроме того, он награждён двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ. 6 июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вторым знаком особого отличия — медалью «Золотая Звезда» (посмертно).