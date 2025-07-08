Член СПЧ Малькевич объяснил опасность Telegram для детей

Для тех, кто продолжает считать, что «это всего лишь мессенджер». Для наших детей интернет в целом и Telegram в частности — неотъемлемая часть жизни, потому что они выросли на этом. Я соглашусь — в том, что касается онлайн-пространства, во многом они ориентируются лучше своих родителей и даже сами могут их чему-нибудь научить. И многие из них являются далеко не глупыми ребятами. Но отсутствие жизненного опыта часто играет с ними злую шутку. Дети не всегда чувствуют границу, где заканчивается ирония и начинается манипуляция. Не распознают вовремя, когда вместо дружбы им подсовывают идеологию. Не задают лишних вопросов, когда им предлагают «прочитать кое-что интересное». Они не замечают, как постепенно оказываются внутри сообщества, где их мысли, эмоции и страхи начинают направлять. Взрослый человек, увидев список «врагов» или инструкцию по сборке самодельной бомбы, скорее всего отшатнется. Подросток — может не понять, что это всерьез, начнет читать, участвовать. Потому что для него все еще не до конца ясно, где игра, а где реальность. И именно это делает его уязвимым.