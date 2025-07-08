Сергей Собянин вручил государственные награды московским семьям

— Сегодня это один из самых значимых праздников россиян. Семья — главная ценность. Но мало создать семью, важно ее сохранить и приумножить. Пожалуй, все согласятся, что самый сложный труд — быть родителем, поэтому крепкие многодетные семьи вызывают огромное уважение, — отметил глава города.
В качестве примера мэр привел семью Кайровых. У них 13 детей. Отец семейства — Иван Геннадьевич — является настоятелем храма, а его жена — Мария Юрьевна — работает в детском саду воспитателем. Собянин вручил ей звание «Мать-героиня».
Девять семей получили орден и медаль ордена «Родительская слава». Среди них Анастасия и Дмитрий Горшковы, Екатерина и Александр Волковы, Анастасия Матанцева и Илья Николаев, Ирина и Павел Сбитневы.
По словам главы города, в течение последних 15 лет количество многодетных семей в Москве выросло в 3,5 раза и сейчас составляет 233 тысячи.
— В Москве создана целая система поддержки многодетных семей. Но главное — мы создали среду, в которой комфортно и безопасно жить, получать хорошее образование и медицинское обслуживание. Подрастая, дети могут выбрать любую специальность и найти достойную работу. Мы заботимся о семьях на всех этапах воспитания детей, — резюмировал мэр в своем Telegram-канале.
В 2022 году звание «Мать-героиня» было возрождено по поручению президента Владимира Путина; за это время около 120 женщин получили это звание и единовременную выплату 1 млн рублей. Тогда же глава государства предложил увеличить единовременную выплату семьям, удостоенным ордена «Родительская слава», со 100 до 500 тысяч рублей.