Сергей Собянин вручил государственные награды московским семьям

В 2022 году звание «Мать-героиня» было возрождено по поручению президента Владимира Путина; за это время около 120 женщин получили это звание и единовременную выплату 1 млн рублей. Тогда же глава государства предложил увеличить единовременную выплату семьям, удостоенным ордена «Родительская слава», со 100 до 500 тысяч рублей.