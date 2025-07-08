Омскую область посетил вице-премьер России Дмитрий Патрушев

В ходе рабочей встречи Дмитрий Патрушев выслушал доклад омского губернатора о текущих показателях и динамике роста экономики области, а также уделил особое внимание экологической ситуации в регионе. В заключительной части визита, вице-премьер России провел расширенное совещание по вопросам комплексного развития Сибирского федерального округа. В совещании приняли участие полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев, руководители федеральных ведомств и главы регионов, входящих в округ.