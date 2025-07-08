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Омскую область посетил вице-премьер России Дмитрий Патрушев

Заместитель Председателя Правительства РФ провел в Омске расширенное совещание по вопросам комплексного развития Сибирского федерального округа.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 июля, Омск с деловым визитом посетил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев. Федеральный чиновник обсудил с местной властью ряд вопросов и провел расширенное совещание с главами регионов, входящих в СФО.

В ходе рабочей встречи Дмитрий Патрушев выслушал доклад омского губернатора о текущих показателях и динамике роста экономики области, а также уделил особое внимание экологической ситуации в регионе. В заключительной части визита, вице-премьер России провел расширенное совещание по вопросам комплексного развития Сибирского федерального округа. В совещании приняли участие полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев, руководители федеральных ведомств и главы регионов, входящих в округ.