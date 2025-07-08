Новый глава Минтранса ответил на вопрос о гибели Старовойта

Исполняющий обязанности министра транспорта объяснил, что испытывает чувство благодарности ко всем, кто руководил транспортной отраслью страны. Он обратил внимание, что имеет в виду и министров, трудившихся в СССР, и глав министерства современной России, пишут «Ведомости».
«Это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли всегда пригождался и будет пригождаться», — заявил Никитин. Глава Минтранса добавил, что особенно благодарен комитету по транспорту, коллектив которого составляют профессиональные транспортники. Андрей Никитин уточнил, что считает их своей опорой.
Кандидатуру Никитина на должность главы Министерства транспорта одобрили в Государственной думе 8 июля. Парламентарии проголосовали за назначение единогласно. Никитин выступил перед депутатами, представив им первоочередные задачи, решением которых займется, получив ответственный пост. До назначения он был заместителем министра транспорта Романа Старовойта, а ранее занимал пост губернатора Новгородской области.
Указ об отставке Романа Старовойта российский президент Владимир Путин подписал утром 7 июля. Сразу же после он завизировал документ о назначении Никитина исполняющим обязанности главы министерства.
Днем 7 июля стало известно о гибели Романа Старовойта. Его тело нашли в Подмосковье. Версию о самоубийстве позже подтвердил Следственный комитет России.
Причиной самоубийства ряд источников называют вероятность уголовного преследования из-за возможной причастности к хищениям в Курской области.