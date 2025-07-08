Новый глава Минтранса ответил на вопрос о гибели Старовойта

«Это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли всегда пригождался и будет пригождаться», — заявил Никитин. Глава Минтранса добавил, что особенно благодарен комитету по транспорту, коллектив которого составляют профессиональные транспортники. Андрей Никитин уточнил, что считает их своей опорой.