Пациентка омской больницы пожаловалась на еду с плесенью

В омской больнице скорой медицинской помощи № 1 подают больным не свежие продукты — так заявила одна из пациенток, показав фото заплесневелых продуктов. Их опубликовал местный паблик t.me/aomsk. 8 июля минздрав прокомментировал ситуацию.
«Передали информацию о данном инциденте главному врачу медучреждения. Будет проведена служебная проверка. По результатам которой при выявлении несоответствия продуктов питания нормам будут приняты меры по их устранению», — сообщили представители ведомства.
А вот как описала во «ВКонтакте» проблему сама пациентка: «Хлеб просто весь с плесенью. Повар этому даже не удивилась, просто убрала в сторону кусок. Ну и еда, конечно, тоже интересная».
В канале vk.com/omsk_live комментаторы оставили противоположные реакции на новость: «Лежал там лет 5−7 назад, ну как лежал, сбежал оттуда через три дня. Написал отказную и поехал лечится домой. Кормят там дерьмово, так что не удивлен этим постом», «Ну не знаю… Я там в 23 году месяц пролежала, мне еда нормальной была, не ресторан ведь!!! Некоторые блюда даже очень вкусненько было. Ну на вкус и цвет, как говорится…».
Ранее «КП Омск» сообщила, что местный подросток умер от сальмонеллеза.