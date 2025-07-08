Пациентка омской больницы пожаловалась на еду с плесенью

В канале vk.com/omsk_live комментаторы оставили противоположные реакции на новость: «Лежал там лет 5−7 назад, ну как лежал, сбежал оттуда через три дня. Написал отказную и поехал лечится домой. Кормят там дерьмово, так что не удивлен этим постом», «Ну не знаю… Я там в 23 году месяц пролежала, мне еда нормальной была, не ресторан ведь!!! Некоторые блюда даже очень вкусненько было. Ну на вкус и цвет, как говорится…».