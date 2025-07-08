В Башкирии умер 98-летний ветеран Великой Отечественной войны

Судьба фронтовика была непростой. Житель Башкирии рано потерял мать, а в 17 лет ушел на войну. Прошагав фронтовыми дорогами до Победы, Фазлыев продолжал служить до 1951 года. Вернувшись в родные края, посвятил жизнь работе в колхозе, где трудился до выхода на заслуженный отдых.