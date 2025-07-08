В Башкирии умер 98-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Балтачевском районе проводили в последний путь 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Абзала Фазлыева, удостоенного звания Почетного гражданина района. О печальном событии сообщил глава местной администрации Ильгиз Субушев.
Судьба фронтовика была непростой. Житель Башкирии рано потерял мать, а в 17 лет ушел на войну. Прошагав фронтовыми дорогами до Победы, Фазлыев продолжал служить до 1951 года. Вернувшись в родные края, посвятил жизнь работе в колхозе, где трудился до выхода на заслуженный отдых.
За боевые заслуги ветеран был награжден медалью «За Победу». В своем обращении глава района выразил благодарность фронтовику за мужество и самоотверженный труд, пожелав ему вечного покоя.
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