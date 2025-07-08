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В Московском районе Петербурга открыли новую школу на 550 учеников

Образовательное учреждение построено девелопером Setl Group по договору с городскими властями.

Источник: Строительный Петербург

В жилом комплексе «Парадный ансамбль», расположенном в Московском районе Санкт-Петербурга, завершено строительство новой общеобразовательной школы. Объект находится по адресу: Пулковское шоссе, дом 99, корпус 7. Реализация проекта осуществлялась девелопером Setl Group в рамках соглашения с городской администрацией. Об этом сообщает портал «Строительный Петербург».

Новое учебное заведение рассчитано на 550 учеников, охватывает все ступени образования — с 1 по 11 классы. В здании оборудованы два плавательных бассейна, спортивные и актовый залы, библиотека-медиатека, мастерские, специализированный класс кулинарии, а также пространства для дополнительного образования и досуга.

На прилегающей территории размещены футбольное поле, спортивные площадки и беговые дорожки. Здание школы возведено за счёт инвестора и безвозмездно передаётся в распоряжение города.

Рядом с новым объектом также завершено строительство детского сада на 220 мест, в том числе с собственным бассейном.