В Московском районе Петербурга открыли новую школу на 550 учеников

Новое учебное заведение рассчитано на 550 учеников, охватывает все ступени образования — с 1 по 11 классы. В здании оборудованы два плавательных бассейна, спортивные и актовый залы, библиотека-медиатека, мастерские, специализированный класс кулинарии, а также пространства для дополнительного образования и досуга.