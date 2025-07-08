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В Самаре наименьшая разница цен на новостройки и вторичку среди мегаполисов РФ

В российских городах-миллионниках средняя цена на новостройки и готовые квартиры почти не изменилась.

В российских городах-миллионниках средняя цена на новостройки и готовые квартиры почти не изменилась. В январе 2025-го она составляла 32,9%, а в июне поднялась до 33%.

В Самаре наблюдается минимальный ценовой разрыв между жильем в новостройках и на вторичном рынке. Он составляет всего 9%. Средняя стоимость квадратного метра в новых жилых домах составляет 127 тысяч рублей, в то время как на вторичном рынке данный показатель составляет около 117 тысяч рублей.

По данным за июнь текущего года, средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости достигла 186 тысяч рублей, в то время как на вторичном рынке она составила 142 тысячи рублей. За последний год стоимость готового жилья увеличилась на 2,7%, в то время как цена на квартиры в новостройках возросла на 3,6%.

Рынок недвижимости в Самаре остается стабильным. Стоимость жилья в новостройках и на вторичном рынке практически совпадает, а темпы роста цен умеренные, что способствует более сбалансированной ситуации по сравнению с другими крупными городами.

Напомним, что в Самарской области изменился порядок отбора территорий для комплексного развития: теперь эту функцию выполняет региональное министерство градостроительной политики, а не муниципальные власти.

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