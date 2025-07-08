В Самаре наименьшая разница цен на новостройки и вторичку среди мегаполисов РФ

По данным за июнь текущего года, средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости достигла 186 тысяч рублей, в то время как на вторичном рынке она составила 142 тысячи рублей. За последний год стоимость готового жилья увеличилась на 2,7%, в то время как цена на квартиры в новостройках возросла на 3,6%.