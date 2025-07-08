Портрет Старовойта поставили в фойе Минтранса

С 1995 по 2005 годы Старовойт работал на различных должностях в коммерческом секторе. В 2005—2012 годах трудился в правительстве Санкт-Петербурга, а затем в правительстве РФ. С 2012 по 2018 годы возглавлял Росавтодор. С 2018 по 2024 годы был губернатором Курской области.