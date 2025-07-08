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Портрет Старовойта поставили в фойе Минтранса

Портрет экс-министра транспорта Старовойта поставили в фойе Минтранса.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Портрет умершего бывшего министра транспорта Романа Старовойта поставили в фойе Минтранса, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник Старовойта освободили от должности министра транспорта. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия — самоубийство.

Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. В 1995 году закончил Балтийский государственный технический университет имени Дмитрия Устинова по специальности «Импульсные тепловые машины» и получил квалификацию «инженер-механик». В 2008 году получил образование в Северо-Западной академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1995 по 2005 годы Старовойт работал на различных должностях в коммерческом секторе. В 2005—2012 годах трудился в правительстве Санкт-Петербурга, а затем в правительстве РФ. С 2012 по 2018 годы возглавлял Росавтодор. С 2018 по 2024 годы был губернатором Курской области.

С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года работал министром транспорта РФ.

Старовойт награжден государственными наградами: орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, почетной грамотой президента РФ, благодарностью президента России.

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