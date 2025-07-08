Автомобильная ассоциация назвала причину падения продаж новых авто в Беларуси

В сообщении сказано, что хорошие результаты по продажам в мае показали те бренды, которые смогли предложить варианты финансирования покупки своих моделей. В БАА уточнили, что пятерка лидеров остается без изменений с начала года. Так, на ее долю приходится примерно 90% рынка от продаж всех легковых машин.