Автомобильная ассоциация назвала причину падения продаж новых авто в Беларуси. Подробности привели в пресс-службе БАА.
В организации отметили, что по итогам первого полугодия 2025 года рынок автомобилей в Беларуси в сравнении с 2024 годом вырос на 21,3%, составив 24 634 авто.
«Однако эта цифра обманчива, так как фактический рост обусловлен продажами первого квартала этого года, а с апреля на автомобильном рынке наблюдается стагнация», — обратили внимание в ассоциации.
Отмечается, что с марта существенно снизилось число банков, которые предлагают кредитование на покупку как новых, так и автомобилей с пробегом. Кроме того, в стране начали действовать новые ограничения в сегменте лизинга для физлиц, которые оказали негативное влияние на уровне одобрения заявок потенциальных покупателей.
«В результате в июне, впервые за последний год, рынок новых автомобилей показал падение по сравнению с прошлогодним результатом: продан 3 841 автомобиль, что на 13% ниже продаж, осуществленных официальными дилерами в прошлом году», — обратили внимание в БАА.
В сообщении сказано, что хорошие результаты по продажам в мае показали те бренды, которые смогли предложить варианты финансирования покупки своих моделей. В БАА уточнили, что пятерка лидеров остается без изменений с начала года. Так, на ее долю приходится примерно 90% рынка от продаж всех легковых машин.
Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов может получить от 5000 до 9200 рублей.
Кстати, белорусская певица Алена Ланская рассказала о членах своей семьи: «Это женский коллектив».
Ранее мы писали, что жительница Минска потеряла 13 тысяч рублей, назвав слово «окно» по телефону.