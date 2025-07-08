В Волгограде исчезнет с карт улица Глубокоовражная

С первого дня Великой Отечественной войны Воронин возглавлял Сталинградское городское и областное Управления НКВД. Он внес большой вклад в Победу в Сталинградской битве, его людям удалось взять в плен 24 генералов, в том числе фельдмаршала Паулюса. И даже после битвы при его участии проходила работа по разминированию Сталинграда.