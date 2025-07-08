В Волгограде исчезнет с карт улица Глубокоовражная

В Волгограде исчезнет с карт и путеводителей целая улица в Центральном районе города. Глубокоовражную решили переименовать. С 17 июля 2025 года она будет носить имя генерал-лейтенанта Александра Воронина — руководителя сталинградского Управления НКВД. С такой инициативой выступило региональное управление ФСБ и ветераны ведомства.
К этому же дню, к 17 июля, в Горсаду Волгограда напротив здания Управления ФСБ установят бюст Алесксандра Воронина. Он уже готов, работал над ним известный волгоградский скульптор Владимир Серяков. Об Александре Воронине хотят рассказывать юному поколению, сюда будут водить кадетов.
С первого дня Великой Отечественной войны Воронин возглавлял Сталинградское городское и областное Управления НКВД. Он внес большой вклад в Победу в Сталинградской битве, его людям удалось взять в плен 24 генералов, в том числе фельдмаршала Паулюса. И даже после битвы при его участии проходила работа по разминированию Сталинграда.
Бюст создавали по фотографии, на которой Александру Воронину 34 года. Увидеть работу Владимира Серякова волгоградцы смогут уже на следующей неделе. А автомобилисты с 17 июля будут ездить по улице Воронина.