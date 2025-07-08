Семь многодетных семей из Петербурга получили микроавтобусы от Смольного

В День семьи, любви и верности в Смольном вручили госнаграды и подарки многодетным семьям. С приветственным словом перед ними выступил губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что гости дворца — образец воплощения традиционных российских ценностей и на них нужно равняться остальным. Губернатор напомнил, что в городе развивают социальную инфраструктуру.