Семь многодетных семей из Петербурга получили микроавтобусы от Смольного

В День семьи, любви и верности в Смольном вручили госнаграды и подарки многодетным семьям. С приветственным словом перед ними выступил губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что гости дворца — образец воплощения традиционных российских ценностей и на них нужно равняться остальным. Губернатор напомнил, что в городе развивают социальную инфраструктуру.
— Мы строим школы, детские сады, поликлиники. Школы сегодня у нас с бассейнами, новые детские сады тоже. Делаем все возможное, чтобы в Петербурге было комфортно воспитывать и растить детей.
К слову, указом президента России в Северной столице стало больше на одну обладательницу звания «Мать-героиня» — это Светлана Боброва, воспитавшая 13 детей. Кроме того, семью Андрея и Оксаны Брянских, которая воспитывает 15 ребят, вручили орден «Родительская слава».
Добавим, что семь многодетных семей из Северной столицы получили в Смольном ключи от микроавтобусов для комфортного передвижения.