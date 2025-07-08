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Семь многодетных семей из Петербурга получили микроавтобусы от Смольного

Губернатор Александр Беглов вручил госнаграды и подарки многодетным семьям.

Источник: Официальный сайт Администрации Санкт‑Петербурга

В День семьи, любви и верности в Смольном вручили госнаграды и подарки многодетным семьям. С приветственным словом перед ними выступил губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что гости дворца — образец воплощения традиционных российских ценностей и на них нужно равняться остальным. Губернатор напомнил, что в городе развивают социальную инфраструктуру.

— Мы строим школы, детские сады, поликлиники. Школы сегодня у нас с бассейнами, новые детские сады тоже. Делаем все возможное, чтобы в Петербурге было комфортно воспитывать и растить детей.

сказал Беглов

К слову, указом президента России в Северной столице стало больше на одну обладательницу звания «Мать-героиня» — это Светлана Боброва, воспитавшая 13 детей. Кроме того, семью Андрея и Оксаны Брянских, которая воспитывает 15 ребят, вручили орден «Родительская слава».

Добавим, что семь многодетных семей из Северной столицы получили в Смольном ключи от микроавтобусов для комфортного передвижения.

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