На второй сезон конкурса «Это у нас семейное» подали более ста тысяч заявок

«У нас, кстати, за первый месяц уже 105 тысяч человек подали заявки, но время ещё есть… Еще два месяца, когда можно подавать заявки. А тем, кто уже подал заявку, чтобы ничего не ждать, уже открыты задания», — сказал Кириенко на пресс-конференции, посвященной запуску второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное».