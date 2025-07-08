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На второй сезон конкурса «Это у нас семейное» подали более ста тысяч заявок

Кириенко: на второй сезон конкурса «Это у нас семейное» подали 105 тысяч заявок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На второй сезон конкурса «Это у нас семейное» за первый месяц подано уже 105 тысяч заявок, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«У нас, кстати, за первый месяц уже 105 тысяч человек подали заявки, но время ещё есть… Еще два месяца, когда можно подавать заявки. А тем, кто уже подал заявку, чтобы ничего не ждать, уже открыты задания», — сказал Кириенко на пресс-конференции, посвященной запуску второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Тридцать семей победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. Все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку получить возможности для развития независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос.

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