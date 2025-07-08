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Путин пожелал семьям хранить искренние чувства взаимопонимания и уважения

Путин пожелал начинающим путь семьям хранить искренние чувства взаимопонимания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей второго Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», пожелал начинающим путь семьям хранить искренние чувства взаимопонимания и уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Это яркое, по-настоящему красивое событие, приуроченное к замечательному празднику — Дню семьи, любви и верности, — проходит во второй раз, но уже обрело широкую популярность и свои традиции. Главная из них — трогательная торжественная церемония бракосочетания. В этом году в ней участвуют более 200 пар. Хочу пожелать семьям, которые начинают свою историю, всегда хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и, конечно, те ценности, которые передали нам наши предки: почитание старших, забота о детях, святость материнства», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что поддержка большой и крепкой, многодетной семьи — безусловный стратегический приоритет, вопрос будущего народа России, поэтому в этой сфере государству важно и дальше эффективно выстраивать меры демографической, экономической, социальной политики, укреплять конструктивное сотрудничество органов власти всех уровней, общественных и вероисповедальных объединений.

Глава государства также сердечно поздравил всех с праздником, пожелал счастья, здоровья, благополучия молодоженам.