Путин пожелал семьям хранить искренние чувства взаимопонимания и уважения

«Это яркое, по-настоящему красивое событие, приуроченное к замечательному празднику — Дню семьи, любви и верности, — проходит во второй раз, но уже обрело широкую популярность и свои традиции. Главная из них — трогательная торжественная церемония бракосочетания. В этом году в ней участвуют более 200 пар. Хочу пожелать семьям, которые начинают свою историю, всегда хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и, конечно, те ценности, которые передали нам наши предки: почитание старших, забота о детях, святость материнства», — говорится в телеграмме.