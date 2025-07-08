Охоту на сурка-байбака и косулю откроют в Ростовской области с 15 июля

С 15 июля 2025 года в Ростовской области откроют охоту на сурка-байбака и взрослых самцов европейской косули. Об этом говорится в документе на сайте минприроды региона.
Период охоты на сурка-байбака продлится до 30 сентября 2025 года.
Что касается взрослых самцов косули, то это будет уже второй период добычи в этом году. Первый — длился с 20 мая по 20 июня, второй стартует 15 июля и завершится 15 августа. Парнокопытных из семейства оленевых любого возраста разрешат добывать с 1 октября 2025 по 10 января 2026 года.
Добавим, в сентябре и в период с октября по январь 2026 года также можно будет охотиться на лосей, ланей, благородных и пятнистых оленей.
Подпишись на нас в Telegram.