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Охоту на сурка-байбака и косулю откроют в Ростовской области с 15 июля

В июле в Ростовской области охотникам разрешат добычу сурка-байбака и европейской косули.

Источник: Комсомольская правда

С 15 июля 2025 года в Ростовской области откроют охоту на сурка-байбака и взрослых самцов европейской косули. Об этом говорится в документе на сайте минприроды региона.

Период охоты на сурка-байбака продлится до 30 сентября 2025 года.

Что касается взрослых самцов косули, то это будет уже второй период добычи в этом году. Первый — длился с 20 мая по 20 июня, второй стартует 15 июля и завершится 15 августа. Парнокопытных из семейства оленевых любого возраста разрешат добывать с 1 октября 2025 по 10 января 2026 года.

Добавим, в сентябре и в период с октября по январь 2026 года также можно будет охотиться на лосей, ланей, благородных и пятнистых оленей.

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