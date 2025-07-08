Охоту на сурка-байбака и косулю откроют в Ростовской области с 15 июля

Что касается взрослых самцов косули, то это будет уже второй период добычи в этом году. Первый — длился с 20 мая по 20 июня, второй стартует 15 июля и завершится 15 августа. Парнокопытных из семейства оленевых любого возраста разрешат добывать с 1 октября 2025 по 10 января 2026 года.