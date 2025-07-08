От морковного чая до удмуртской свадьбы: чем удивил фестиваль семей в Казани

«Мы привезли на фестиваль почти тысячелетнюю историю своей семьи. Я уже 27 поколение. Наши предки были искусными стеклорезами и плотниками. Сохранились древние религиозные книги и четки, личные вещи, медали. Когда я был маленький, дедушка мне много рассказывал о наших предках, но я не придавал значения. Он предложил мне записать все, пока помнит. Потом я увлекся этой историей. У нас были много вещей, это все — история нашей семьи», — заявил он в беседе с агентством.