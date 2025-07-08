Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом

«Главная из них — трогательная, торжественная церемония бракосочетания. В этом году в ней участвуют более 200 пар. Хочу пожелать семьям, которые начинают свою историю, всегда хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и конечно, те ценности, которые передали нам наши предки, а это — почитание старших, забота о детях, святость материнства», — указал президент.