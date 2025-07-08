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Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом, его слова привели на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Поддержка большой и крепкой многодетной семьи — наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России. И потому в этой сфере нам важно и дальше эффективно выстраивать меры демографической, экономической, социальной политики. Укреплять конструктивное сотрудничество органов власти всех уровней, общественных, религиозных объединений», — отметил он, обращаясь к участникам свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца».

Путин подчеркнул, что фестиваль, приуроченный к Дню семьи, любви и верности, проходит во второй раз, но уже обрел широкую популярность и свои традиции.

«Главная из них — трогательная, торжественная церемония бракосочетания. В этом году в ней участвуют более 200 пар. Хочу пожелать семьям, которые начинают свою историю, всегда хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и конечно, те ценности, которые передали нам наши предки, а это — почитание старших, забота о детях, святость материнства», — указал президент.

Он поздравил участников с праздником, пожелал счастья, здоровья и благополучия молодоженам.