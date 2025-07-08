Назван положительный для животных эффект жары

«Жара — это очень хорошо. У нас все-таки континентальный климат, и время от времени должны быть холода и жаркая погода. У нас многие сельхозживотные инфицированы разного рода вирусами. Например, у коз бывает вирус артрита, и во время жары животные получают дополнительную энергию, чтобы преодолеть эти заболевания», — отметил эксперт.