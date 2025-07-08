Назван положительный для животных эффект жары

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Жаркая погода не опасна для диких животных и даже приносит пользу домашней скотине. Однако питомцы в городе могут перегреться, сообщили ТАСС опрошенные экологи.
По данным Гидрометцентра, на европейской части России ожидается длительный период жаркой погоды. Он обусловлен действием гребня высокого давления и воздушными потоками с юга.
«Если говорить о диких животных, то они, имея возможность свободно перемещаться, выберут себе убежище с более мягким микроклиматом. Температура в жаркий июльский полдень на солнечном холме и на берегу тенистого ручья в овраге может отличаться на 20−25 градусов», — заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
В то же время для рыб в пресноводных водоемах могут возникнуть проблемы из-за снижения количества кислорода в воде после повышения ее температуры. Но это проявится остро, когда водоемы хорошо и надолго прогреются.
«А вот домашние животные в мегополисе, как и везде, полностью зависят от внимания человека. Особое внимание нужно обратить на постоянный доступ у питомцев к воде и ни в коем случае не запирать в раскаленной машине на солнцепеке», — предупредил Пукалов.
Жара и яркая солнечная погода полезны для сельскохозяйственных животных, а также для роста злаков, картофеля, жизни насекомых, в том числе пчел, отметил главный редактор журнала «Экоград» Игорь Панарин.
«Жара — это очень хорошо. У нас все-таки континентальный климат, и время от времени должны быть холода и жаркая погода. У нас многие сельхозживотные инфицированы разного рода вирусами. Например, у коз бывает вирус артрита, и во время жары животные получают дополнительную энергию, чтобы преодолеть эти заболевания», — отметил эксперт.