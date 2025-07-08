МегаФон: Пенсионеры Самарской области стали в 4,5 раза чаще пользоваться чатами

В Самарской области наблюдается заметная тенденция: все больше пожилых людей старше 65 лет предпочитают общение через интернет вместо традиционных телефонных звонков. За последний год количество пенсионеров, активно использующих мессенджеры, выросло в 4,5 раза, сообщает компания МегаФон.
По словам Никиты Пикульникова, директора местного филиала сотового оператора, пользователи все реже отправляют обычные текстовые сообщения и все чаще переходят к видеозвонкам, а также активно используют функции статусов и историй. В связи с этим оператор совершенствует сеть, чтобы справиться с увеличивающейся нагрузкой.
Что касается других возрастных групп, лидерами по использованию интернет-общения в регионе стали люди в возрасте от 35 до 44 лет — их доля составляет 33%. За ними следуют пользователи в возрасте 45−54 лет и 55−64 лет.
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