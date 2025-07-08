В России 341 тысяча семей получили маткапитал с начала года

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Уже 341 тысяча семей получила сертификат на материнский капитал с начала этого года, свидетельствует сайт Социального фонда России.
«В этом году Социальный фонд оформил сертификат для 341 тысячи семей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при рождении первого ребенка родители получают 690,2 тысячи рублей, а при появлении второго — почти 222 тысячи рублей. При этом в случае если семья получает материнский капитал сразу на второго ребенка, он предоставляется в повышенном размере в 912,2 тысячи рублей.
«Материнский капитал позволяет семьям получать ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума. В этом году это 17,2 тысячи рублей на одного ребенка в месяц в среднем по России. Выплату из материнского капитала можно оформить на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца, и одновременно с единым пособием, если у семьи есть право сразу на две меры поддержки», — уточняется в сообщении.