В России 341 тысяча семей получили маткапитал с начала года

«Материнский капитал позволяет семьям получать ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума. В этом году это 17,2 тысячи рублей на одного ребенка в месяц в среднем по России. Выплату из материнского капитала можно оформить на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца, и одновременно с единым пособием, если у семьи есть право сразу на две меры поддержки», — уточняется в сообщении.