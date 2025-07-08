Концерт у памятника Петра и Февронии: в Казани отметили День семьи, любви и верности

В Казани проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Одно из них состоялось на архиерейском подворье священномученика Кирилла в столице республики. В храме прошла литургия, а затем у памятника благоверных князей Муромских Петра и Февронии состоялась церемония возложения цветов. Пришедших на праздник поздравила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова. Она зачитала поздравление Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Затем возле памятника прошел концерт, с участием творческих коллективов Казани. Кадры праздничного мероприятия — в нашем фоторепортаже.