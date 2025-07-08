Фонд капремонта Ростовской области разъяснил порядок оплаты взносов за парковочные места

Эксперты регионального Фонда капитального ремонта рассказали о том, когда необходимо оплачивать взнос за капитальный ремонт на парковочное место в многоквартирном доме.
В соответствии с п. 8.1 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, в расчете начислений взносов на капитальный ремонт Фонд исходит из занимаемой общей площади помещения в МКД, принадлежащего собственнику такого помещения. Необходимость оплаты возникает в независимости от того является ли помещение жилым или коммерческим.
Оплачивать взнос на капитальный ремонт за машиноместо необходимо при соблюдении 3 условий.
Во-первых, парковочное место принадлежит вам на праве собственности.
Во-вторых, паркинг, в котором находится парковочное место, является частью многоквартирного дома (далее — МКД).
И также, когда МКД включен в Региональную программу капитального ремонта.
Отметим, что из-за отсутствия почтовых ящиков на паркингах квитанции на оплату могут не поступать адресатам (владельцам машиномест), но неполучение квитанций не освобождает от внесения взносов на капитальный ремонт, обязательность уплаты которых регламентирована законом.
Как получать квитанцию по оплате капремонта за парковочное место?
Вы можете выбрать удобный формат получения квитанций: на бумажном носителе по адресу МКД или на адрес электронной почты.
В случае, если вы проживаете в том же МКД, где находится парковочное место, на квитанции можно указать номер квартиры, в которую будет доставляться квитанция.
Фонд рекомендует выбрать способ получения квитанций по электронной почте, так риск потери квитанций будет минимальный. Чтобы получать квитанции на адрес электронной почты, достаточно заполнить форму по ссылке.
НАША СПРАВКА.
Если на парковочное место не открыт лицевой счет, необходимо обратиться в региональный Фонд капитального ремонта с запросом и предоставить документы, подтверждающие право собственности на машиноместо (выписку из Росреестра и договор купли-продажи).