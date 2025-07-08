В Минске произошли изменения в расписании одного из автобусов. Проверьте, ваш ли маршрут

Речь идет об автобусном маршруте № 66. Изменения в расписание его движения внесли с 8 июля. Отправления от АС «Автозаводская» будут организованы в 23.07 вместо 23.08.
От остановки «Промышленная» отправление будет происходить в 23.22 вместо 23.23.
В Минске внесли изменения в расписание движения одного из автобусов. Об этом информирует «Минсктранс».
Речь идет об автобусном маршруте № 66. Изменения в расписание его движения внесли с 8 июля. Отправления от АС «Автозаводская» будут организованы в 23.07 вместо 23.08.
От остановки «Промышленная» отправление будет происходить в 23.22 вместо 23.23.